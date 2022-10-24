АМКУ почав справу проти заводу Фіали через придбання конкурента без дозволу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи за ознаками вчинення ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" порушення законодавства про захист економічної конкуренції через здійснення концентрації шляхом набуття контролю над значною частиною активів ТОВ "Варіант Агро Буд" без дозволу.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, у минулому ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" і ТОВ "Варіант Агро Буд" були найближчими конкурентами. Однак з 2022 року на офіційних сайтах та у ЗМІ вони почали позиціонувати себе як об’єднана компанія, що функціонує від імені ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод".

"Зазвичай у таких випадках суб’єкти господарювання звертаються до Комітету одразу із двома заявами: про надання дозволу на концентрацію (як основну дію) та узгоджені дії (як допоміжну). Однак наприкінці 2021 року до Комітету надійшла лише одна заява від ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" і ТОВ "Варіант Агро Буд" про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді укладання між ними договору, що стосується утримання від конкуренції та заборони переманювання працівників (non-compete agreement)", – зазначається у повідомленні.

АМКУ звертає увагу, що положення "non-compete" зазвичай містяться в договорах купівлі-продажу корпоративних прав та/або активів і застосовуються як допоміжний засіб для захисту інтересів майбутнього покупця.

З огляду на це АМКУ розпочав справу про узгоджені дії цих компаній.

Читайте також: Антимонопольний комітет виявив змову на тендерах на проєктування скандального мосту на Троєщину

"Також Комітет з’ясував, що згадані узгоджені дії, не обмежилися лише положенням "non-compete", а були однією з ланок складної транзакції з придбання та операційного лізингу "Карлівським Машинобудівним Заводом" активів "Варіант Агро Буду". Відтак АМКУ також розпочав дослідження за цим фактом", – йдеться у повідомленні.

Водночас АМКУ зауважує, що самі ж суб’єкти господарювання звернулися до Комітету із заявою про надання дозволу на концентрацію лише наприкінці серпня 2022 року.

"При цьому ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод", на момент подання заяви уже набув прав користування майже всіма активами, призначеними для здійснення завершеного циклу виробництва продукції, за виключення металоріжучого станка", – зазначається у повідомленні.

АМКУ додає, що подібні "схеми" вже застосувалися для уникнення відповідальності за концентрацію без дозволу, тому регулятором було розпочато справу за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

За даними реєстру, власником ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод" є Dragon Capital Investments Limited, а його бенефіціаром вказаний Томаш Фіала.

Водночас на сайті ТОВ "Варіант Агро Буд", у квітні 2021 року відбулося об'єднання елеваторного напрямку цієї та компанії KMZ Industries.