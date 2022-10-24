Для переведення на бюджет частини студентів-контрактників потрібно 9 мільярдів до 2025 року, – Міносвіти

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що на реалізацію рішення про переведення на бюджет окремих категорій претендентів на вищу освіту необхідно 7-9 млрд грн до 2025 року.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.



"Це дуже дороге для бюджету рішення. Оцінка щодо цього рішення – це від 7 до 9 млрд грн до 2025 року включно", – сказав Шкарлет.



За його словами, у 2022 році для реалізації цього рішення буде необхідно близько 370 млн грн, у 2023 році – 3,9 млрд грн, 2024 року – понад 3,3 млрд грн.



Як повідомлялося, 21 жовтня Кабінет міністрів затвердив рішення про переведення на навчання за кошти державного бюджету окремих студентів вузів та закладів профтехосвіти, що навчалися на платній основі.

Йдеться про наступні категорії студентів:

діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

жителі особливо небезпечних територій.

Для переведення на бюджет претенденти на освіту, які входять до затвердженого постановою переліку, мають звернутися із заявою до керівника навчального закладу, після чого виш здійснює верифікацію поданих документів.

Також студенти отримуватимуть соціальну стипендію, розмір якої залежатиме від категорії стипендіатів та виду навчального закладу.