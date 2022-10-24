Через дії Росії у черзі на вихід та вхід до українських портів зібралося 170 суден, – Мінінфраструктури

Через те, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі, це призвело до черги в понад 170 суден.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що це також є причиною того, що українські порти наразі змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей.

У міністерстві також додали, що сьогодні з одеських портів вийшли ще шість суден з 227 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них – балкер MBC DAISY, на борту якого 14 тисяч тонн пшениці для мешканців Алжиру.

Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив РФ у свідомому розпалюванні продовольчої кризи. Він наголосив, що за час роботи зернової ініціативи через російське гальмування Україна недоекспортувала близько 3 млн тонн продовольства, що дорівнює річному обсягу споживання для 10 млн людей. Тоді глава держави заявив, що гальмування Росією проходження кораблів призвело до черги у 150 кораблів.

Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. Однак позицію Путіна підтримав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

У Кремлі також заявляли про невиконання умов "зернової угоди", строк якої спливає наприкінці жовтня, у частині скасування всіх обмежень на експорт російського зерна та добрив.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".