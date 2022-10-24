Білорусь втрачала зв’язок із міжнародною платіжною системою VISA (оновлено)

У Білорусі в понеділок виникли проблеми з доступом до каналу зв’язку з міжнародною платіжною системою VISA.

Про це повідомив білоруський "Банківський процесинговий центр", передає російський Інтерфакс.

У повідомленні організації вдень зазначалося, що "наразі має місце недоступність каналу зв'язку з міжнародною платіжною системою VISA.

"У зв'язку з цим можливі відмови клієнтів в обслуговуванні карт міжнародної платіжної системи VISA", – уточнили в організації.

Ближче до вечора білоруський "Банківський процесинговий центр" повідомив про відновлення каналу зв'язку з міжнародною платіжною системою VISA.

В організації запевнили, що перерва тривала лише три із половиною години.

"З 10:23 до 13:52 була непрацездатність каналу зв'язку з міжнародною платіжною системою VISA. Зараз працездатність відновлена ​​в повному обсязі", – йдеться у повідомленні БПЦ.

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Як повідомлялося, раніше росіяни активно відкривали картки міжнародних платіжних систем Visa або Mastercard у білоруських банках, які не потрапили під санкції.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard одночасно оголосили про припинення роботи на російському ринку через військову агресію РФ в Україні. Пізніше про зупинення роботи в РФ заявили японська платіжна компанія JCB та American Express. Карти цих платіжних систем, випущені російськими банками, не приймаються до оплати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У РФ припинили роботу картки, випущені іноземними банками.