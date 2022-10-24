НАБУ повідомило про підозру голові Рахункової палати Пацкану (оновлено)

Співробітники НАБУ і САП повідомили народному депутату 8 скликання про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло.

Як повідомили у пресслужбі НАБУ, дії підозрюваного кваліфікували за ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України ("зловживання владою або службовим становищем").

Правоохоронці не уточнили імені підозрюваного, утім, за даними Центру протидії корупції, йдеться про очільника Рахункової палати та екснардепа Валерія Пацкана.

"Слідство встановило, що народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті, у вересні 2017 року подав до Апарату ВР заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або винайм готельного номера.

Однак, як встановило слідство, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання. Що не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців 117,65 тис. грн із бюджету ВР", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою сам Валерій Пацкан назвав повідомлену йому підозру необґрунтованою.

"Йдеться про справу багаторічної давнини. Ще до того, як я очолив Рахункову палату. З того часу тема з офіційно задекларованою і непридатною для проживання квартирою періодично тиражується зацікавленими особами", – написав голова Рахункової палати у Facebook.

Водночас він пообіцяв захищати свою репутацію у встановленому законом порядку.

Як повідомлялося, Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".