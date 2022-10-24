FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного списку", але запровадила низку обмежень (оновлено)

Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), запровадила додаткові обмеження щодо Росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до "чорного списку", на чому наполягала Україна.

Про це йдеться у повідомленні FATF за підсумками жовтневої пленарної сесії, що завершилася минулого тижня у Парижі.

Зокрема, FATF заборонила Росії брати участь у поточних і майбутніх проєктах цієї міжнародної організації, а також у засіданнях регіональних органів у якості учасника та члена FATF .

"Дії Росії продовжують порушувати основні принципи FATF, які спрямовані на сприяння безпеці, безпеці та цілісності фінансової системи", – зазначається у повідомленні.

Організація зазначає, що нові заборони розширюють обмеження, накладені FATF на Росію у червні, якими її позбавили всіх керівних посад у структурі організації, а також участі у оцінці та встановленні стандартів FATF.

"FATF продовжуватиме стежити за ситуацією та розглядатиме на кожному зі своїх пленарних засідань наявність підстав для скасування або зміни цих обмежень. Після заяв, опублікованих у березні, квітні та червні 2022 року, FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо нових ризиків обходу заходів, вжитих проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи", – наголошується у повідомленні.

Своєю чергою у Міністерстві фінансів висловили сподівання на "подальші рішучі, потужні та чіткі кроки FATF, спрямовані на припинення державою-агресором та державою-терористом своїх злочинних дій".

"Росія за допомогою маніпуляцій та формальних посилань на процедурні документи FATF, продовжує імітувати виконання відповідних міжнародних стандартів. Водночас її дії прямо свідчать про порушення нею заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження. Неспровокована незаконна агресія Росії проти України явно суперечить Мандату, принципам та зобов’язанням FATF", – наголосили у пресслужбі Мінфіну.

У міністерстві також нагадали, що незважаючи на міжнародні санкції, Росія продовжує співпрацювати з країнами, включеними до "чорного списку FATF", зокрема Іраном та Північною Кореєю, а також із терористичними організаціями.

"Мінфін спільно з Держфінмоніторингом вживає заходи з метою подальшої ізоляції Росії у сфері фінансового моніторингу та закликає інші держави надати допомогу в цьому процесі і підтримати остаточне виключення Росії з FATF і включення її до "чорного списку", – додали у міністерстві.

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Як повідомлялося, раніше Верховна Рада, Національний банк та Мінфін України неодноразово зверталися до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликами виключити РФ з числа країн-членів та включити її до "чорного списку".

FATF – міждержавна організація, яка займається розробкою світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансування тероризму, а також здійснює оцінку відповідності національних фінансових систем цим стандартам.