"Укрзалізниця" отримала 35 генераторів від Товариства Червоного хреста України

Товариство Червоного Хреста України надало АТ "Укрзалізниця" 35 генераторів для забезпечення роботи вокзалів під час відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".



"35 потужних генераторів дозволять забезпечити безперебійну роботу найбільших вокзалів по всій країні в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну та атак на електромережі", – йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі України 22 жовтня призвели до затримок 16 поїздів, проте лише один із них збився з графіка більш ніж на годину.