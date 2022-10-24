Споживання електроенергії за останні три тижні збільшилось на 12%, – Герус

Споживання електроенергії в Україні за останні три тижні збільшилось на 10-12%, зокрема через використання електроенергії для опалення домівок.

Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус у ефірі телемарафону.

"Останні три тижні споживання електроенергії збільшилось на 10-12%, зокрема через використання електроенергії для опалення домівок. Якби ми могли скоротити використання електроенергії, більшість проблем для ремонтників мереж ми би зняли. Це дало б час для працівників НЕК "Укренерго" відновити відповідні об’єкти", – сказав Герус.

За його словами, українців закликають до добровільного зменшення споживання електричної енергії для того, щоб рідше застосовувати графік відключень електроенергії.

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"Якщо споживачі добровільно знижуватимуть споживання – представникам державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" та обленерго буде менше потреби в стабілізаційних відключеннях електроенергії", – зауважив Герус.

Він додав, що зараз ціль російських окупантів – об’єкти енергетичної інфраструктури, електростанції та підстанції: "Де Ковель і Луцьк, а де лінія фронту. Це терор. Військові Російської Федерації діють як терористи".

Раніше повідомлялося, що добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20% допоможе стабілізувати роботу української енергосистеми після масованих російських обстрілів та дозволить уникнути примусових відключень.