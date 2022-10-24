Кабмін дозволив здавати в оренду територію внутрішніх морських вод

Кабінет міністрів затвердив механізм укладення через електронні торги договорів оренди на користування морським водним простором України для цілей морської аквакультури.

Відповідну постанову №1191 уряд ухвалив 14 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з документом, оренда акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України надаватиметься виключно тим підприємцям, які хочуть розвивати морську аквакультуру, тобто розводити, утримувати та вирощувати морепродукти.

Як очікується, це сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у цій сфері та дозволить розвивати в Україні виробництво високоякісних морепродуктів широкого спектру.

"Ми розпочинаємо з реалізації експериментального проекту. Основний крок зроблено – створено механізм проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів оренди для користування водними об’єктами, якого раніше не було. При цьому до учасників таких електронних торгів висуватиметься принципова вимога: підтримання водного простору, який вони орендуватимуть, в оптимальному екологічному, санітарному та водогосподарському стані", – прокоментував рішення заступник міністра Віталій Головня.