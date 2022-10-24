Мінекономіки оцінило рівень безробіття в Україні у 30%
Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час V українсько-німецького економічного форуму, повідомляє Укрінформ.
"До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття – до 30%", – сказала Свириденко.
Вона наголосила, що вирішення проблем із безробіттям є одним із викликів для уряду через необхідність працевлаштування людей та повернення їх із-за кордону.
Очільниця міністерства додала, що ще одним викликом, які стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.
Як повідомлялося, Нацбанк оцінював рівень безробіття в Україні у липні в 35%.
При цьому підприємства усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників, свідчать дані проведеного у третьому кварталі опитування бізнесу.