Інвестиційний потенціал аграрного сектору України становить $34 мільярди, – Шмигаль

Інвестиційний потенціал аграрного сектору України навіть за нинішніх складних умов становить щонайменше $34 млрд.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на відкритті V Українсько-німецького економічного форуму, передає Укрінформ.

"Інвестиційний потенціал українського агарного сектору щонайменше $34 млрд. Це те, що ми бачимо сьогодні. Кожен вкладений євро однозначно принесе гарантований прибуток вже у найближчій перспективі, негайно після завершення війни", – сказав Шмигаль.

За його словами, аграрний сектор є локомотивом нашої економіки. До повномасштабного вторгнення Росії він демонстрував зростання на рівні 5-6% щороку і становив суттєвий відсоток ВВП.

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"Сьогодні через окупацію, замінування, експортну блокаду наших портів цей сектор втрачає. Але, я переконаний, завдяки європейським та німецьким інвестиціям швидко відновиться", – зазначив прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що розв'язана Росією війна показала справжній внесок України у глобальну продовольчу безпеку. Деякі країни Африки опинилися на межі голоду, але завдяки "зерновому коридору" цього вдалося уникнути. За два місяці Україна експортувала понад 6 млн тонн агарної продукції.

"Продовольча криза впливає й на Європейський Союз, формує міграційні потоки, з якими стикаються країни ЄС, і Україна може цьому завадити", – сказав Шмигаль.

Він також згадав про Green Deal.

"Бачимо себе кліматично модернізованою державою. Європейські інвестиції в "чисте" українське виробництво – це крок до реалізації "зеленого переходу", – зазначив прем'єр.