Нацбанк виключив із реєстрів 10 установ та анулював ліцензії ще семи

Національний банк України виключив з реєстрів 10 установ та анулював ліцензії семи.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 жовтня, повідомляє пресслужба НБУ.

Так, ТОВ "ФК "Земінвест Агро", ПТ "Ломбард Рекорд" ТОВ "ІТ Фінансування" і компанія", ТОВ "ФК "Такт" виключено з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ "Лід Лізинг" – із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Підставою для виключення цих установ з реєстрів стало ухвалення Національним банком попередньо рішень про анулювання їм усіх ліцензій на надання фінансових послуг.

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ТОВ "Маркет Консалт Плюс" анульовано ліцензію на надання гарантій, а ТОВ "Благо Лізинг", ТОВ "Бессар", ТОВ "Грейти Фінанс", ТОВ "ФК "Композит-Факторинг", ТОВ "ФК "Профкапітал" – усі ліцензії на надання фінансових послуг.

Підставою для анулювання ліцензій стало отримання від цих установ заяв щодо анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

За результатами розгляду отриманих від зазначених установ документів Національний банк виключив ТОВ "Бессар", ТОВ "Грейти Фінанс", ТОВ "ФК "Композит-Факторинг", ТОВ "ФК "Профкапітал" із Державного реєстру фінансових установ, та ТОВ "Благо Лізинг" – із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Крім того, Національний банк відкликав (анулював) ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг КС "Азовська кредитна компанія", а також виключив цю кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Обсяг активів КС "Азовська кредитна компанія" станом на 1 вересня 2022 року становив 20 млн грн (1,23% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 957,59 тис. грн (0,10% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Кредитна спілка "Азовська кредитна компанія" мала одну ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту.