Іноземні компанії збільшили закачування газу в українські сховища у 7 разів з початку жовтня

З початку жовтня обсяги газу, що нерезиденти зберігають у підземних сховищах України у режимі "митного складу", зросли у 7 разів.

Про це повідомив очільник оператора газосховищ України АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома, інформує пресслужба компанії.

Він пояснив зростання інтересу компаній-нерезидентів до послуг зі зберігання газу в Україні зниженням цін на паливо у Європі на фоні заповнених європейських сховищ.

"На середину жовтня маємо на понад 90% наповнені сховища ЄС, відносно високу температуру повітря і, як наслідок, вигідні цінові спреди. Ціни на газ у Європі останнім часом відчутно знизилися, і це робить його зберігання з подальшим продажем значно вигіднішим", – зазначає Перелома.

Водночас він наголосив, що з іншого буку Україна довела свій статус надійного бізнес-партнера за будь-яких обставин, зокрема, у питанні зберігання газу на Митному складі та його реекспорту.

"Нещодавні гарантії з боку уряду та міністра Германа Галущенка щодо відсутності будь-яких обмежень на реекспорт газу в майбутньому також, упевнений, відіграли свою роль та зміцнили довіру наших партнерів до українських ПСГ", – додав Перелома.

Як повідомлялося, за словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на середину листопада Україна зможе накопичити у підземних сховищах 15 млрд кубометрів газу, чого має вистачити на осінньо-зимовий період.