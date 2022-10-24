Німеччина збільшить фінансування оборонної допомоги Україні у 3 рази, – Шмигаль

Уряд Німеччини може збільшити фінансування оборонної підтримки України наступного року до 2 млрд євро.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером.

"В уряді Німеччини планують виступити з пропозицією про збільшення у 2023 році бюджету на оборонну підтримку України з 697 млн євро до 2 млрд євро. Висловив міністру вдячність від держави та всіх українців за підтримку цієї ініціативи", – написав Шмигаль.

За його словами, що темами переговорів також стали нагальні потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури, а також подальше фінансове співробітництво в довгостроковій перспективі й підтримку Німеччиною виділення макрофінансової допомоги від ЄС.

Раніше Шмигаль за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем повідомляв, що Німеччина планує надати Україні ще три комплекси IRIS-T.