Нацбанк поновив дію ліцензії ломбарду і страховій компанії

Національний банк України поновив дію ліцензії ПТ "Ломбард "Українська скарбниця" Смехович Г.В. і компанія" та страховій компанії "ЕКТА".

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 жовтня, воно набирає чинності 24 жовтня, повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор нагадав, що 26 серпня до ломбарду було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. На сьогодні порушення в його роботі усунені, тож Національний банк поновив ломбарду дію ліцензії на надання фінансових послуг.

Крім того, Національний банк дію тимчасово зупинених ліцензій ТОВ "СК "ЕКТА". Вони були зупинені 19 серпня у зв’язку з порушенням обов’язкових фінансових нормативів: нормативу платоспроможності і достатності капіталу та нормативу ризиковості операцій. Однак у визначений строк страховик усунув порушення, тож дію ліцензій поновлено.