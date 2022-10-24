Німецький IT-гігант SAP відклав вихід з Росії, – Reuters

Німецький виробник програмного забезпечення SAP, серед клієнтів якого найбільші російські держкомпанії, відмовляється від своїх попередніх планів піти з Росії до кінця року, оскільки досі не знайшов покупця на свій російський бізнес.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел.

SAP у квітні приєдналася до Oracle Corp., Salesforce Inc та інших технологічних, оголосивши про плани піти з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну та запроваджених у відповідь санкцій проти російських компаній та бізнесменів.

У липні фінансовий директор SAP Лука Мучич заявляв, що компанія завершить вихід до кінця року, що призведе до збитків на 350 мільйонів євро.

Однак наразі ці плани відкладено. За словами джерел агентства, незважаючи на те, що SAP закрила свої центри обробки даних і хмарний бізнес у країні, SAP все ще має річні контракти на технічне обслуговування в Росії, які вона повинна виконувати, інакше зіткнеться з юридичними ризиками.

Співрозмовники агентства стверджують, що співробітники, які керують місцевим підрозділом SAP – SAP CIS – можуть понести особисту відповідальність за будь-які порушення контракту, згідно із російським законодаством.

"SAP повністю віддана згортанню нашого бізнесу в Росії якомога швидше... Однак нещодавні юридичні події в Росії обмежили наші можливості щодо останніх кроків на шляху до нашого виходу", – підтвердив представник SAP.

Він додав, що компанія "суттєво скоротила" кількість працівників в Росії – з 1250 осіб вона матиме там менше 100 співробітників до кінця року.

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Як повідомлялося, у квітні німецький виробник програмного забезпечення SAP оголосив про рішення припинити роботу в Росії.

У компанії нагадали, що вона вже призупинила продаж своєї продукції в Росії та Білорусі, а також вирішила припинити надання хмарних послуг в РФ.

Крім того, SAP припинить підтримку та обслуговування своїх локальних продуктів в Росії, а також не продовжуватиме чинні контракти на надання хмарних послуг для російських клієнтів.

SAP – один із найбільших у світі та Росії (близько 60% ринку) постачальників систем для управління ресурсами підприємства. Офіс SAP у Москві був відкритий у 1992 році.