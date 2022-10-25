Фонд держмайна віддасть в оренду складський майданчик у Ренійському порту

Фонд державного майна оголосив про проведення 31 жовтня 2022 року електронного аукціону з оренди складського майданчика причалів 8 та 9 загальною площею 5 353 квадратні метри, який перебуває на балансі ДП "Ренійський морський торговельний порт".

Про це йдеться в оголошенні аукціону, передають Порти України.

Строк оренди – до кінця воєнного стану стану, плюс 12 місяців після його припинення.

"Актив перебуває в задовільному технічному стані, має підключення до електромережі потужністю 16 кВт. Переможець аукціону не має обмежень щодо цільового призначення об’єкта оренди", – сказано в оголошенні.

Прийом пропозицій від учасників продовжується на електронному майданчику "Prozorro.Продажі" до 30 жовтня. Стартова ціна оренди, за якою об’єкт виставлено на аукціон, становить 90,14 тис. грн на місяць.