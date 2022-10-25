Уряд Нідерландів видав понад 90 дозволів на звільнення від санкцій проти РФ, – ЗМІ

У Нідерландах низка міністерств видала 91 спеціальний дозвіл на звільнення від санкцій, запроваджених Євросоюзом проти РФ.

Про це пише RTL News, передає Укрінформ.

"З початку повномасштабної війни наприкінці лютого міністерства надали загалом 91 дозвіл", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гарантувати звільнення від санкцій у Нідерландах можуть МЗС, міністерства економіки, фінансів, інфраструктури та освіти. Такі дозволи мають забезпечити певний ступінь гнучкості у конкретних особливих випадках.

Зокрема, з квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти. Проте міністерство інфраструктури та управління водними ресурсами Нідерландів дозволило допускати судна з певним вантажем. Так, спецдозволи отримали 34 судна, які перевозили, зокрема, алюміній і продовольство.

За інформацією видання, міністерство з питань клімату та енергетичної політики зробило виняток для 25 нідерландських організацій на отримання російських енергоресурсів. Вони забезпечують електрикою 150 компаній та установ, у тому числі муніципалітети та школи.

Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва видало 13 різним організаціям на гуманітарних підставах загалом 18 дозволів.

МЗС Нідерландів видало один дозвіл компанії, щоб та змогла отримати платіж з Росії, а мінфін зробив 13 винятків щодо заморожених активів і товарів, які підпадають під санкційний режим.

У публікації пояснюється, що міністерства не хочуть оприлюднювати назви компаній, оскільки це "стосується конфіденційної інформації".