МАГАТЕ проінспектує найближчими днями два атомні об’єкти в Україні на її запит

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії найближчим часом відвідають два атомні об’єкти в Україні на запит Києва.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає пресслужба організації.

Він зазначив, що МАГАТЕ відомо про заяви Росії щодо нібито діяльності з виробництва ядерної зброї на двох об'єктах в Україні. Гроссі підкреслив, що об’єкти перебувають під гарантіями агентства й регулярно іспектуються.



"Агентство отримало письмовий запит від України про направлення групи інспекторів для проведення перевірочних заходів на двох об'єктах...і готується відвідати ці об'єкти найближчими днями", – наголосив він.



За його словами, "метою візитів є виявлення будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів".



"Місяць тому МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць, і всі наші висновки відповідали заявам України про гарантії", – повідомив Гроссі. "Там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів".



Глава МАГАТЕ не уточнив, про які саме об'єкти йдеться.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяви російських чиновників про нібито розробку "брудної бомби".

Як повідомлялося, днями міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується підірвати "брудну бомбу", не навівши жодних доказів своїх припущень.

Крім того, протягом дня він зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО, розповідаючи про українську "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський вважає, що заяви Москви про нібито використання Україною "брудної бомби" свідчать про те, що РФ готує провокацію, а тому світ має максимально жорстко на це відреагувати.