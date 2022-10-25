"Укренерго" попередило про відключення електроенергії по всій Україні

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

Тож, "Укренерго" знову закликає громадян заощаджувати споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на нічний період.