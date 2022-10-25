Мережа KFC остаточно йде з Росії

Американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC закриває свій бренд у Росії.

Про це 24 жовтня повідомили у пресслужбі власника компанії Yum!Brands, передає Радіо Свобода.

Відтак на місці закладів KFC у російських містах запрацюють ресторани Rostic’s.

Покупцем франшизи стала іжевська компанія "Фуд сервіс". Вона і раніше управляла по франшизі 41 рестораном KFC у Росії.

"За угодою, покупець буде відповідальний за ребрендинг локацій за концепцією, відмінною від Yum!. Також покупець відповідатиме за збереження працівників компанії в Росії", – йдеться у заяві компанії.

За даними російської служби Радіо Свобода, раніше Yum!Brands володіла в РФ 70 ресторанами KFC – всі вони перейдуть компанії "Фуд Сервіс" і її дочірній "Смарт Сервіс Лімітед". Всього в Росії було понад 900 точок KFC, більшість під керівництвом франчайзі.

Yum!Brands зупинила роботу ресторанів KFC у Росії в березні 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення до України.