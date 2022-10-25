McDonald’s відновлює роботу ресторанів у Тернополі та Борисполі

Компанія McDonald’s відновлює роботу ресторанів у Тернополі, Борисполі, а також відкриває двері ще п’яти закладів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в Тернополі розпочинає роботу заклад на вул. Гетьмана Мазепи, 30, а в Борисполі – у ТЦ Park Town на вул. Київський Шлях, 67.

Водночас у столиці знову запрацювали ресторани за наступними адресами:

ТРЦ РайОN, вул. Миколи Лаврухіна, 4-А

станція метро "Вокзальна", пл. Вокзальна, 2

ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6-Д

вул. Б. Хмельницького, 40/25

ТРЦ Retroville, просп. Правди, 47

Як повідомлялося, 18 жовтня мережа McDonald’s відновила роботу чотирьох ресторанів у Львові.

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.