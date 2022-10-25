Єврокомісія працює над механізмом виділення Україні по 1,5 мільярда євро на місяць, – фон дер Ляєн (оновлено)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що працює з державами-членами ЄС з метою надання Україні у 2023 році 18 млрд євро та 1,5 млрд євро щомісяця до закінчення війни.

Про це вона сказала у вівторок у Берліні під час відкриття Міжнародної експертної конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, передає Інтерфакс-Україна.



"Україні потрібна термінова допомога та реабілітація, відновлення, підтримка щоденного функціонування та виживання – зарплати, пенсії та інші виплати. За оцінками міжнародних фінансових експертів, нам потрібно від 3 до 5 млрд євро на місяць, щоби покривати ці поточні потрібні. Нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. ЄС має нести свою частину – я тісно працюю з представниками країн ЄС, щоб ми могли підтримати Україну щомісяця на суму 1,5 млрд євро до закінчення війни та приблизно 18 млрд євро у 2023 році", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що фінансова допомога Україні від Євросоюзу з початку повномасштабної російської агресії досягла 19 млрд євро, у тому числі 7 млрд євро прямої підтримки для держбюджету, проте процеси погодження такої допомоги залишаються складними, і це питання треба вирішити, щоб забезпечити ритмічність виділення Україні приблизно по 1,5 млрд євро щомісяця у 2023 році.

"На 2023 рік мають розробити механізм прямої фінансової підтримки України", – наголосила голова Єврокомісії.

Президент ЄК уточнила, що щомісячні потреби у фінансуванні бюджету України у 2023 році у розмірі 3-5 млрд євро приблизно по третині мають закривати ЄС, США та міжнародні фінансові організації.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки. За його словами, Україні потрібно $17 млрд допомоги на фінансування швидкого плану відновлення, а також $38 млрд для покриття дефіциту держбюджету у наступному році.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції повідомив, що необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році уряд оцінює у $3-4 млрд на місяць.

У 2022 році Україна заявляла про необхідність підтримки у розмірі $5 млрд на місяць, проте поки що їй жодного разу не вдалося їх залучити. Найкращим був показник серпня з $4,6 млрд, а загалом з початку війни, або за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $23,62 млрд, з яких $10,5 млрд – грантові кошти, а $1 млрд – на відновлення.

Проєкт держбюджету та України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, у тому числі $15 млрд від МВФ. Однак поки що йдеться про Моніторингову програму за участю ради директорів, яка не передбачає виділення коштів, однак має стати містком до стандартної фінансової програми, як очікується, на початку 2023 року.