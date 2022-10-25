Чехія закрила в’їзд для російських туристів

Росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою-членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з вівторка, 25 жовтня, не можуть в’їжджати на територію Чехії.

Про це повідомляє Radio Prague.

Зазначається, що відповідне рішення уряд країни ухвалив 12 жовтня за пропозицією МЗС.

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які раніше закрили свої кордони для російських туристів у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

За даними міністерства, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії прибувають до 200 громадян Росії. Тепер особам, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони, тобто через міжнародний аеропорт Чехії, з метою туризму, спорту чи культури, буде відмовлено у в'їзді.

Чехія стала першою державою-членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян РФ наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого. Заборона діє досі, пізніше Чехія запровадила його й для білоруських громадян, в обох випадках, за винятком гуманітарних випадків.