У роботі WhatsApp стався глобальний збій (оновлено)
Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
Зокрема, користувачі скаржаться на неможливість надсилати повідомлення. Крім того, є проблеми в роботі застосунку і ПК-версії месенджера.
Так, на збій скаржаться жителі США, країн Африки, Азії та Європи, зокрема Чехії, Польщі, Фінляндії, Італії та інших країн.
Представник Meta у коментарі для TechCrunch визнав проблеми з надсиланням повідомлень.
"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити WhatsApp для всіх", – сказав він.
Пізніше, як пише The Wall Street Journal, представниця WhatsApp заявила про усунення проблем у роботі месенджера.
"Ми знаємо, що люди сьогодні мали проблеми з надсиланням повідомлень у WhatsApp. Ми виправили проблему та приносимо вибачення за незручності", – зазначила вона. Про причину збою речниця не повідомила.
WhatsApp має понад 2 мільярди користувачів у всьому світі. Індія є її найбільшим ринком, де проживає понад 400 мільйонів користувачів.