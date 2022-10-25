Правоохоронці Києва передали АРМА майно російських та білоруських підприємств на понад 844 мільйони

Столичні правоохоронці передали до АРМА арештоване російське та білоруське майно на загальну суму понад 844 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва.

"Під час досудового розслідування слідчі встановили майно суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з РФ та Білоруссю. Ухвалами судів Києва на дані об’єкти накладено арешт, усі активи працюватимуть на бюджет нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські столичного главку розслідують низку кримінальних проваджень за ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За словами заступника начальника слідчого управління поліції Києва Артема Родигіна, серед арештованого майна – 22 одиниці сільськогосподарської техніки, частка у статутному капіталі вагонобудівного заводу у розмірі 25%, 645 вагонів та інше майно підприємства, власником якого є громадянин Росії.

Також у переліку наявні три локомотиви білоруського об’єднання та гроші на банківських рахунках однієї з організації, власником якої є громадянин Білорусі.