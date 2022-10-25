Виплати за облігаціями уряду перевищили запозичення з початку війни на 73 мільярди, – НБУ
Як свідчать дані депозитарію Національного банку України (НБУ), за вказаний період Мінфін залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 106,02 млрд грн, $1,38 млрд та 468,4 млн євро, повідомляє персслужба Нацбанку.
Водночас на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 164,21 млрд грн, $2,09 млрд та 168 млн євро.
"Із квітня до серпня, а також із початку жовтня сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним, і за підсумками 1-23 жовтня, зокрема, становило 14,27 млрд грн", – зазначається у повідомленні.
При цьому Нацбанк вітає рішення Мінфіну, який минулого тижня підвищив ставки за гривневими ОВДП строком на 16 місяців до 18,5% річних.
Загалом упродовж дії воєнного стану уряд збільшував ставки за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 18,5% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність – 4,5% річних). Ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 жовтня змогло залучити до держбюджету 17,22 мільярда гривень (в еквіваленті), майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті.
При цьому Мінфін розмістив два випуски облігацій у гривні, підвищивши ставки за ними. Зокрема, Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних.
Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.