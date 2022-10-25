Державний банк Киргизстану припинив приймати російські платіжні картки "Мир"

Державний киргизький "Аїл Банк" призупинив обслуговування платіжних карток російської платіжної системи "Мир".

Як повідомляється на сайті банку, обслуговування таких карток призупинено з 25 жовтня "з технічних причин".

За даними на його сайті, "Аїл Банк" – один із найбільших фінансових інститутів Киргизстану. Він був заснований урядом Киргизької Республіки за фінансової та технічної підтримки Світового банку у 1996 році.

Як повідомлялося, раніше про відмову працювати з картками російської системи "Мир" повідомили ряд комерційних банків Киргизстану – "Банк Азії", "Халик банк", "Демір банк", "Киргизстан", "Компаньйон", "Бакай банк" та "Доскредобанк".

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До того про відмову від роботи з російською платіжною системою заявили спочатку приватні турецькі банки IsBank та DenizBank, а 27 вересня до них приєдналися три державні – Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. Таким чином, у Туреччині більше не залишилося банків, які приймають російські карти "Мир".

Банки пояснили таке рішення попередженням OFAC, згідно з яким фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують виявитися залученими до дій щодо обходу американських санкцій.

Станом на початок вересня карти "Мир" приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Однак у вересні ціла низка банків із цих країн припинила обслуговувати російські картки.

У жовтні також стало відомо, що Шрі-Ланка також відмовилася приймати російські платіжні картки "Мир".

Банківська система Киргизстану працює з картками "Мир" з 2019 року. Загалом у цій країні 23 комерційні банки.