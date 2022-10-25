Заморожені російські активи треба передати Україні, але ЄС лише на початку шляху, – Шольц і фон дер Ляйєн

Метою Євросоюзу та його союзників має стати не тільки заморожування російських активів, але й використання їх для відновлення України, однак це складне законодавче завдання.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила на брифінгу в рамках Міжнародної експертної конференції з відновлення України у Берліні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Воля є, але з правової точки зору це непросте завдання. Ми на початку шляху", – сказала вона.

Президентка Єврокомісії нагадала, що для цього створено спеціальну Task Force групу.

"Безпрецедентним" це завдання назвав і канцлер Німеччини Олаф Шольц, він також визнав, що цей процес перебуває на початковій стадії.

"Треба дотримуватися принципів права", – наголосив Шольц.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що заарештовані російські активи, які оцінюються в $300-500 млрд, могли б стати основним джерелом фінансування відновлення країни, і нагадав, що в Україні також створено спеціальну робочу групу з питань їхньої конфіскації.

Він нагадав, що Канада стала першою країною, яка внесла відповідні поправки до національного законодавства.

Шмигаль додав, що нещодавно обговорював це питання з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким, і в Польщі також готові ініціювати відповідні законодавчі зміни.

Прем'єр України наголосив, що питання конфіскації російських активів має стати однією з точок уваги "фінансового Рамштайну", який передбачається створити до кінця цього року.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки.

За словами Зеленського, Україні потрібно $17 млрд допомоги на фінансування швидкого плану відновлення, а також $38 млрд для покриття дефіциту держбюджету у наступному році.