СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ

Служба безпеки повідомила про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савєльєву, через якого в окупований Крим перекинули майже 300 одиниць ворожої бронетехніки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що високопосадовець сприяв міноборони країни-агресора у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів України та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.

"У період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях", – кажуть в СБУ.

Зазначається, що для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів. Для цього Савєльєв дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії "Российские железные дороги" і "Крымская железная дорога".

Так, Савєльєва підозрюють за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статей передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.