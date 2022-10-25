Один з найбільших виробників яєць в Україні зменшив виробництво, але збільшив експорт

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один із найбільших виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, у січні-вересні 2022 року зменшила виробництво яєць курячих у шкаралупі на 5,1% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – 1,19 млрд штук, водночас збільшивши їх експорт.

Про це свідчить звіт групи про виробничі результати, оприлюднений на Варшавській фондової біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з звітом, за дев'ять місяців цього року експорт яєць зріс на 6,7% – до 223 млн штук, внаслідок чого частка закордонних поставок у продажах компанії зросла на 2 в. п. - до 27% з 25%.

При цьому загалом продажі яєць з урахуванням падіння виробництва зменшилися на 2,4% – до 824 млн штук.

Крім того, "Овостар" у січні-вересні 2022 року переробив 339 млн яєць, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Поголів'я птахів "Овостара Юніон" станом на 30 вересня 2022 року становило 6,84 млн голів (на 14,2% менше, ніж на ту ж дату роком раніше), у тому числі курей-несучок – 5,75 млн голів (на 13,3% менше).

Продажі сухих яєчних продуктів "Овостару" за три квартали цього року скоротилися порівняно з січнем-вереснем 2021 року на 55,9% – до 1,16 тис. тонн, а частка їх експорту в загальній структурі продажів не змінилася, залишившись на рівні 68% .

При цьому продажі рідких яєчних продуктів скоротилися на 26,4% – до 7,53 тис. тонн, частка їхнього експорту склала 41% проти 28% за ті ж дев'ять місяців 2021 року.

Середня ціна реалізації яєць курячих у шкаралупі у зазначений звітний період поточного року збереглася на торішньому рівні – $0,076 за штуку, сухих яєчних продуктів зросла на 80% – до $8,63/кг, рідких яєчних продуктів – на 10%, до 1 83 $/кг.

Детальніше про причини подорожчання яєць читайте у матеріалі БізнесЦензора: Коли подешевшають курячі яйця

Група компаній "Овостар Юніон" – вертикально інтегрована публічна холдингова компанія, один із провідних виробників курячого яйця та яєчних продуктів у Європі. Є сертифікованим експортером до країн ЄС із 2015 року.

Холдингова компанія групи – Ovostar Union N.V. – у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на Варшавській фондовій біржі та залучила $33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється її гендиректором Борисом Бєліковим та головою ради директорів Віталієм Вересенком.

"Овостар" за підсумками 2021 року отримав $1,65 млн чистого прибутку, що на 38% менше у порівнянні з 2020 роком. Показник EBITDA скоротився на 29% – до $5,7 млн, тоді як виторг зріс на 35% – до $133,3 млн.