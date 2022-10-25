Більша частина Рівного залишилася без світла

Електропостачання наразі відсутнє у більшій частині міста Рівне.

Про це голова Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Третяк повідомив у Telegram.

"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням. Енергетики працюють над вирішенням проблеми", – написав голова ОВА.

Водночас він закликав мешканців поставитись до цієї ситуації з розумінням та максимально зменшити споживання електроенергії.

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Як повідомлялося, у вівторок, 25 жовтня диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження споживання електроенергії для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.