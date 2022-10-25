Нацкомісія затвердила порядок відновлення пошкоджених російськими обстрілами мереж "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила порядок дій НЕК "Укренерго" з відновлення електромереж або їх складових, пошкоджених внаслідок бойових дій.

Відповідне рішення НКРЕКП схвалила на засіданні 25 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Документ врегульовує здійснення ремонтних робіт у електричних мережах оператора системи передачі, організацію тимчасових схем живлення у разі тотальних пошкоджень постійних схем електропостачання та будівництво (повне відновлення) джерел живлення у випадку неможливості організації схеми електропостачання діючими джерелами живлення на період дії воєнного стану.

Згідно із затвердженим порядком, "Укренерго" формує комплекс всіх технічних і організаційних заходів, яких необхідно вжити для відновлення системи до нормального режиму роботи.

План відновлення має враховувати пріоритети для відновлення електроживлення користувачів за критерієм належності до критичної інфраструктури. "Укренерго" на підставі такого плану формуватиме графік черговості виконання відновлювальних робіт електричних мереж та/або їх складових, залежно від технологічної доцільності та стабілізації ситуації на відповідній території.

При проведенні робіт допускається застосування типових проєктів або проєктів-аналогів на раніше виконані роботи.

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Як повідомлялося, у вівторок, 25 жовтня диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження споживання електроенергії для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

З 10 жовтня Росія здійснює масовані удари ракетами та дронами-камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України. В результаті пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики. Через дефіцит потужності в енергосистемі в Україні проводяться відключення споживачів.