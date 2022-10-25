Новий голова британського уряду звинуватив Путіна у дестабілізації енергетичних ринків

Війна, яку президент РФ Владімір Путін веде проти України, призвела до дестабілізації енергетичних ринків й ланцюгів постачання по всьому світу.

Про це у своїй першій промові на посаді голови британського уряду заявив Ріші Сунак, повідомляє Укрінформ.

"Буде правильно вам пояснити, чому я тут стою перед вами на посаді нового прем’єр-міністра. Нині наша країна зіштовхується з глибокою економічною кризою. Все ще видимі наслідки (пандемії, – ред.) COVID-19, путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки й ланцюги постачання у всьому світі. Попередній уряд допустив помилки. Мене обрали лідером моєї партії й вашим прем’єр-міністром, частково, аби виправити їх. І ця робота починається зараз", – сказав Сунак.

Він також заявив, що його уряд поставить у пріоритети економічну стабільність і впевненість.

"Я об’єднаю нашу країну не словами, а своїми діями", – додав новий голова британського уряду.

Сунак також подякував експрем’єру Борису Джонсону за його надзвичайні досягнення на посаді глави уряду.

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Як повідомлялося, у вівторок, 25 жовтня, король Великої Британії Чарльз ІІІ офіційно затвердив кандидатуру Ріші Сунака на посаді прем'єр-міністра країни після того, як учора він був обраний лідером Консервативної партії. Він став третім прем'єр-міністром у 2022 році, а також наймолодшим главою британського уряду за останні два століття.

Ріші Сунак – британський політик, обіймав посаду Канцлера скарбниці з 13 лютого 2020 до 5 липня 2022 року, подав у відставку, заявивши про розбіжності у підходах з тодішнім головою уряду Борисом Джонсоном. У підсумку відставка Сунака та низки інших міністрів стала підставою для відставки Джонсона.

Сунак народився у Великій Британії в родині панджабі-індуїстських батьків, які емігрували зі Східної Африки, здобув освіту в Оксфорді та Стенфордському університеті, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Акшатою Мерті, дочкою індійського мільярдера.

Закінчивши навчання, працював у Goldman Sachs, а згодом партнером у фірмах гедж-фондів The Children's Investment Fund Management та Theleme Partners.