Голова найбільшої приватної авіакомпанії в Росії звільнилася і виїхала за кордон

Співвласниця найбільшого приватного російського авіаперевізника S7 Group Тетяна Філєва достроково залишила посаду гендиректора компанії.

Інформацію про це російському інформагентству РБК підтвердили у пресслужбі групи.

Замість неї з 21 жовтня гендиректором компанії став Дмитро Куделькін, який з 2021 року займав позицію заступника гендиректора S7 Group.

За словами співрозмовників агентства, Філєва тимчасово виїхала за межі Росії. У прес-службі S7 цю інформацію не коментують, зазначаючи, що вона як акціонер продовжить брати участь у вирішенні стратегічних питань холдингу.

S7 Group – найбільша приватна аівагрупа Росії. 49,93% її акцій належить Владиславу Філєву, по 25,03% – його донькам Тетяні та Марії. Тетяна Філєва була призначена гендиректором компанії терміном на п'ять років у жовтні 2021 року.