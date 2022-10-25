Україні потрібно 4 мільярди євро щоб пережити зиму, – Мінрегіон

Україні потрібно 4 млрд євро для проходження зими та опалювального сезону, а також на закупівлю обладнання для водо- та енергопостачання.

Про це міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив на Міжнародній експертній конференції з відновлення України у Берліні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми порахували, що нам потрібно 4 млрд євро, щоб пережити цю зиму, реконструювати будинки, підтримати сфери охорони здоров'я та енергопостачання. Ми хочемо, щоб мільйон українців повернулися додому до кінця року, і їм потрібні гідні умови", – сказав Чернишов.

За його словами, у короткостроковій перспективі Україна потребує резервного обладнання для водо-, енергопостачання, зокрема, мобільних станцій очищення води (3 тис. одиниць), мобільних станцій опалення (1,5 тис.), дизельних генераторів (25 тис.), електричних обігрівачів (300 тис.)

Чернишов зазначив, що близько 6 тис. генераторів вже закуплено, очікується постачання ще 1,3 тис.

"Прошу партнерів від імені нашої країни сфокусуватися на цьому устаткуванні. Наступний крок, звісно, ​​відновлення наших електростанцій, але це займе час, а зима вже на порозі", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, раніше Чернишов повідомив про досягнення попередніх домовленостей з Німеччиною про надання Україні 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе реагувати на терористичні атаки на критичну інфраструктуру з боку Росії.