Власник брендів Zara та Massimo Dutti продав бізнес у Росії (оновлено)

Іспанська групи Inditex, якій належать популярні бренди одягу Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho та Stradivarius, домовилась про продаж свого бізнесу в Росії.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, Inditex досягла початкової домовленості про продаж свого бізнесу ліванській Daher group, яка є предстаником брендів іспанської групи на умовах франшизи у низці країн.

"Умови угоди, за умови схвалення уряду, дозволять зберегти значну кількість робочих місць, створених Inditex Group в Росії, оскільки вона включає передачу більшості договорів оренди, пов’язаних із магазинами. За згодою орендодавців у цих приміщеннях розміщуватимуться магазини брендів, що належать групі покупців, не пов’язаній з Inditex", – зазначається у повідомленні.

Водночас компанія наголошує, що завершення угоди "означатиме припинення діяльності Inditex в Російській Федерації після призупинення продажів 5 березня".

"Якщо в майбутньому Inditex вважатиме, що нові обставини дозволять повернутися брендам групи на цей ринок, Inditex і група Daher матимуть можливість потенційної співпраці через угоду про франшизу", – йдеться у пресрелізі.

За оцінками Inditex, резерв, включений у фінансову звітність за перше півріччя 2022 року, достатньо покриває вплив припинення господарської діяльності групи в РФ.

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Раніше російська редакція Forbes із посиланням на джерела писала, що після передачі російського бізнесу ліванським партнерам магазини чотирьох брендів іспанської fashion-групи Inditex – Zara, Pull&Bear, Bershka та Stradivarius – можуть відновити роботу в Росії навесні 2023 року під іншими назвами. При цьому з російського ринку повністю підуть бренди Massimo Dutti, Oysho та Zara Home.

Раніше Inditex підтверджувала факт ведення переговорів із "зацікавленими сторонами" щодо її бізнесу в Росії.

За даними СПАРК, у російського офісу Inditex вже змінилася юрособа. Замість АТ "Зоря СНД" з 24 жовтня вказано АТ "Нова мода". Тоді ж змінився і гендиректор – Доробанту Лусіана змінила Вероніка Соколова.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну іспанська компанія Inditex у березні припинила роботу своїх 502 магазинів та онлайн-продажі в Росії.

На Росію припадало близько 8,5% світового прибутку компанії Inditex.