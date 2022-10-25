Airbnb відновив програму пошуку безкоштовного житла для українців

Міжнародна організація, що допомагає тимчасовим переселенцям з України адаптуватися за кордоном, United for Ukraine та компанія Airbnb оголосили про оновлення програми пошуку безкоштовного житла для українців в Європі.

Про це йдеться в повідомленні організації.

"Разом із Airbnb.org ми вже допомогли знайти житло понад 11 тис. українцям, що тікали від війни. Це сотні сімей, що знайшли тимчасовий прихисток та змогли зосередитись на вирішенні інших важливих питань, пов‘язаних з переїздом в нову країну. Ми раді оголосити про поновлення програми пошуку житла United for Ukraine", – сказано в повідомленні.

Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло у Європі можна на платформі UFU у розділі "Знайти тимчасове житло" за посиланням в шапці профілю.

В Організації також нагадали умови для отримання жита: