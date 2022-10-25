Попит на гривневі облігації Мінфіну впав у 5 разів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 25 жовтня, змогло залучити до держбюджету 1,55 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП впали до 1,02 мільярда гривень порівняно із 5,81 млрд грн минулого тижня.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 16,18 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% – лише 12,72 млн грн.

Водночас від продажу півторарічних облігацій під 18,5% річних надійшло 995,06 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив номіновані у доларах США річні облігації на $14,42 млн під 4,5% річних.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 жовтня змогло залучити до держбюджету 17,22 мільярда гривень (в еквіваленті), майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті.

При цьому Мінфін розмістив два випуски облігацій у гривні, підвищивши ставки за ними. Зокрема, Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.