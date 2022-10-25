Виробництво сталі в Україні впало за рік у 5 разів, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у вересні зменшили виробництво сталі у п’ять разів або на 80%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 340 тис. тонн.

Про це свідчать дані Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, за цим показником Україна разом із Чехією посідає 32 місце серед 64 країн-найбільших світових виробників цієї продукції.

Виробництво сталі в Україні різко впало після повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, у серпні поточного року Україна виробила 366 тис. тонн сталі, у липні – 281 тис. тонн сталі, у червні – 295 тис. тонн, у травні – 308 тис. тонн, у квітні – 281 тис. тонн, у березні – 200 тис. тонн, у лютому – 1,37 млн тонн, у січні – 1,85 млн тонн.

Таким чином за підсумками дев'яти місяців поточного року Україна зберегла 22 місце з виплавкою 5,53 млн тонн сталі ("мінус" 66,1%).

Читайте також: Експорт коксу з України впав з початку року у 50 разів, – Митна служба

За даними Worldsteel, загалом у вересні 2022 року зафіксовано зменшення виплавки сталі до вересня-2021 у більшості країн першої десятки, крім Китаю, Індії та Ірану.

Зокрема, Китай збільшив виробництво сталі минулого місяця на 17,6% – до 86,95 млн тонн, Індія – на 1,8%, до 9,87 млн тонн. Водночас Японія зменшила виробництво на 12,3% – до 7,14 млн тонн, США –на 7,5%, до 6,62 млн тонн, Росія – на 6,8%, до 5,69 млн тонн.

Загалом у вересні поточного року виплавка сталі у світі зросла на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 151,69 млн. тонн.

Загалом за січень-вересень 2022 року 64 країни виробили 1,41 млрд тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Як повідомлялося, за підсумками 2021 року Україна посіла 14 місце у рейтингу основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).