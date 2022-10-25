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Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів

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Естонія планує припинити імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським союзом перехідного періоду та запровадити заборону на їх ввезення до країни вже із 5 грудня.

Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив у інтерв'ю газеті Postimees, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Минулого тижня уряд ухвалив принципове рішення, і я сподіваюся, що буде прийнята й офіційна постанова. З 5 грудня транзит російської нафти і нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", – сказав міністр.

"Естонія запровадить заборону з початку грудня, і, сподіваюся, у четвер уряд постанову підтримає", – додав Рейнсалу.

Він нагадав, що Євросоюз встановив поступовий перехідний період для запровадження санкцій на імпорт та транзит російської сирої нафти та нафтопродуктів, він спливає у лютому наступного року.

"Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше", – заявив Рейнсалу.

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Водночас він не виключив, що Естонія на загальноєвропейському рівні ініціює скорочення перехідного періоду.

Рейнсалу також повідомив, що вже направив до Європейської комісії пропозицію про введення нового пакету санкцій і невідкладне і всебічне застосування енергетичних санкцій щодо російського газу та нафти.

Автор: Михайло Орлюк

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