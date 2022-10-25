16 підприємств "Метінвеста" Ахметова та Новинського подали позови до Росії

16 підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, заподіяну майну та власності групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого.

Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, повідомляє пресслужба "Метінвеста".

У повідомленні зазначається, що ще понад 10 підприємств групи подадуть аналогічні позови до кінця цього року.

"Метінвест" вказує, що Росія порушує права групи відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдаючи значних збитків та руйнування її активам, а також позбавляючи групу контролю над ними, а у багатьох випадках – права власності на них.

"Тому кожне підприємство групи, яке зазнало збитків унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну з лютого 2022 року, подає позов проти Росії, щоб притягнути її до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам групи, і вимагає справедливої компенсації за шкоду, заподіяну російською агресією", – наголошується у повідомленні.

Позовні заяви підприємств "Метінвеста" слідують за аналогічним позовом співвласника групи Ріната Ахметова, який він подав до ЄСПЛ 23 червня.

"Група "Метінвест" підтримує його позов, розглядає заяви своїх підприємств як взаємодоповнювальні та діє у повній координації зі своїм акціонером під час розгляду справ", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у червні Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо компенсації за порушення його прав власності під час воєнної агресії РФ проти України.

Для представництва інтересів у суді холдинг SCM Ахметова найняв міжнародну юридичну фірму Covington & Burling LLP. В SCM уточнювали, що точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, однак передбачається, що РФ має виплатити йому мільярди доларів за порушення його прав людини.

Раніше Рінат Ахметов оцінив збитки через повномасштабну війну з Росією у $20 млрд. Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох маріупольських металургійних заводів – "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" становила близько $10 млрд.