"Укроборонпром" відсторонив директора одного зі своїх підприємств через підозру в корупції
Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".
Раніше 25 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру черговому фігуранту кримінального провадження, пов'язаного з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Ним виявився очільник одного з підприємств-учасників концерну.
Так, згідно з повідомленнями НАБУ та САП, впродовж вересня 2016-січня 2017 років керівник заводу отримав від представників Оптимумспецдеталі понад 2,44 млн грн неправомірної вигоди за приховування низки махінацій.
"ДК "Укроборонпром" співпрацює з правоохоронними органами та надає всебічне сприяння щодо розслідування як цієї справи, так і розкриття усіх кримінальних злочинів, провадження щодо котрих натепер відкрито", – підкреслили в концерні.