"Укроборонпром" відсторонив директора одного зі своїх підприємств через підозру в корупції

Державний концерн "Укроборонпром" відсторонив від виконання службових обов’язків директора приладобудівного заводу через повідомлену йому слідчими підозру у корупції та махінаціях з товарами військового призначення.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Раніше 25 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру черговому фігуранту кримінального провадження, пов'язаного з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Ним виявився очільник одного з підприємств-учасників концерну.

Так, згідно з повідомленнями НАБУ та САП, впродовж вересня 2016-січня 2017 років керівник заводу отримав від представників Оптимумспецдеталі понад 2,44 млн грн неправомірної вигоди за приховування низки махінацій.

"ДК "Укроборонпром" співпрацює з правоохоронними органами та надає всебічне сприяння щодо розслідування як цієї справи, так і розкриття усіх кримінальних злочинів, провадження щодо котрих натепер відкрито", – підкреслили в концерні.