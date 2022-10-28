Влада Молдови може обмежити постачання газу до Придністров’я у разі відмови постачати достатньо електроенергії

Кишинів може скоротити постачання газу на лівий берег, якщо з розташованої у Придністров’ї Молдовської ДРЕС з 1 листопада не надходитиме достатньо електроенергії.

Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Спину, передає NewsMaker.



За його словами, в перші дні жовтня Придністров’я використало більші обсяги газу, ніж було необхідно, враховуючи скорочення постачання газу "Газпромом". Тому зараз Придністров'ю не вистачає газу для вироблення електроенергії.



"Побачимо, що буде 1 листопада. Тому що ми чітко сказали, якщо ви не постачатимете достатньо електроенергії на правий берег, ми залишаємо за собою право вирішувати, що робитимемо з газом. Поставлятимемо менші обсяги на лівий берег і використовуватимемо їх для внутрішніх потреб", – сказав Спину.



Він наголосив, що МолдДРЕС має постачати на правий берег мінімум 45-50% від необхідного для споживання правобережжя обсягу.



28 жовтня, у Тирасполі відбудеться зустріч делегацій двох берегів Дністра у форматі ля вирішення проблеми з постачанням електроенергії.

Як відомо, 24 жовтня МолдДРЕС у 2,5 раза скоротила постачання електроенергії на правобережжя через скорочення постачання газу "Газпромом" на 30%. У зв'язку з цим на правому березі Дністра щодня спосттерігається дефіцит електроенергії. 24 жовтня дефіцит покрили за рахунок аварійного постачання з енергосистеми Румунії.