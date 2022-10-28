Найбільші мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на дизпаливо та автогаз
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема, дизпаливо в мережах BVS, "Овіс", "Автотранс" і ZOG за тиждень подорожчало на 50 копійок за літр – до 54,99 грн/л, 53,99 грн/л, 54,98 грн/л і 54 грн/л відповідно.
На станціях Motto і "Укр-Петроль" ціни на дизпаливо зросли на 2,09 грн і 0,9 грн – до 50,60 грн і 52,50 грн за літр відповідно.
На станціях Mango, "БРСМ-Нафта" і Shell дизельне пальне подорожчало на 0,1-0,4 грн за літр.
Як повідомлялося, водночас середня ціна на скраплений газ на АЗС за тиждень виросла на 0,51 грн – до 28,36 грн/л.
Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз подорожчав на 0,85 грн і 0,58 грн – до 29,12 грн і 29,11 грн за літр відповідно.
У мережі "Укрнафти" ціна зросла на 0,58 грн – до 27,91 грн/л, на станціях "Авіас" та у інших мережах групи "Приват" – на 0,54 грн, до 27,98 грн/л.
Крім того, на 0,1-1,5 грн/л підвищили ціни на автогаз мережі "БРСМ-Нафта", VostokGaz, "Авантаж 7", Shell, "Катрал", "Нефтек", BVS та ряд інших.