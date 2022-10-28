Росія зберігає прибуток від експорту в небанківській організації та конвертує його в юані, – Bloomberg

Маловідомий підрозділ головної фондової біржі Росії став важливою ланкою світової фінансової системи, оскільки у "Національний кліринговий центр" почали надходити десятки мільярдів доларів і євро від продажу нафти та інших товарів.

Про це повідомляє Bloomberg.



За словами джерел агентства, цьогоріч НКЦ продемонстрував різке зростання своїх валютних запасів. Бувши ключовою ланкою в торгівлі газом, він досі уникав санкцій США та Європи, які вдарили по центральному банку та основних кредиторах Росії.

Велика частина грошей у НКЦ, яка зберігається від імені російських банків та їхніх клієнтів, зберігається в юанях, переведених з доларів, євро та інших "недружніх" валют за вказівкою центрального банку, зазначають джерела агентства. За їх словами, у невеликих непідсанкційних кредитних установах також спостерігався стрибок вкладень у юанях та інших іноземних валютах.



Здатність Росії пом’якшити удар санкцій завдяки постійному надходженню грошей від енергетичного та іншого експорту розчарувала чиновників у США та Європі, які прагнуть ізолювати її від своїх фінансових систем після вторгнення в Україну 24 лютого.

"У НКЦ немає власних грошей. Це все гроші банків, точніше гроші їхніх клієнтів, які вони поклали в НКЦ, тому що він може проводити платежі в доларах, оскільки має кореспондентські рахунки в американських банках", – сказав Олег В'югін, який був головою правління НКЦ.



За його словами, після того, як з’явилися чутки про те, що проти НКЦ будуть застосовані санкції, основна частина доларів була конвертована в юані.



Скільки грошей зараз має НКЦ, наразі незрозуміло. Через те, що санкції заморозили близько $300 млрд у резервах Банку Росії після початку війни, влада припинила розголошувати всю інформацію про російські активи, крім найзагальнішої.

На НКЦ поки не накладено санкцій, хоча у вересні США додали його виконавчого директора до свого чорного списку.

Як повідомлялося, у вересні стало відомо, що Росія розглядає план купівлі цьогоріч $70 млрд у юанях та інших "дружніх" валютах, щоб уповільнити різке зростання рубля, перш ніж перейти до довгострокової стратегії розрахунків за свої енергоносії у китайській валюті. Відповідний план отримав початкову підтримку на спеціальній "стратегічній" нараді за участю вищих посадовців уряду та Центробанку РФ.