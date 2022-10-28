Ще один банк у Киргизстані припинив приймати російські платіжні картки "Мир"

Киргизький інвестиційно-кредитний банк призупинив обслуговування карток роісйської платіжної системи "Мир".

Як повідомляється на сайті банку, обслуговування таких карток призупинено із 27 жовтня.

Раніше обслуговування платіжних карток російської платіжної системи "Мир" призупинив державний киргизький "Аїл Банк" – один із найбільших фінансових інститутів Киргизстану, а також ціла низка інших банків країни.

До того про відмову від роботи з російською платіжною системою заявили спочатку приватні турецькі банки IsBank та DenizBank, а 27 вересня до них приєдналися три державні – Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. Таким чином, у Туреччині більше не залишилося банків, які приймають російські карти "Мир".

Банки пояснили таке рішення попередженням OFAC, згідно з яким фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують виявитися залученими до дій щодо обходу американських санкцій.

Станом на початок вересня карти "Мир" приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Однак у вересні ціла низка банків із цих країн припинила обслуговувати російські картки.

У жовтні також стало відомо, що Шрі-Ланка також відмовилася приймати російські платіжні картки "Мир".

Банківська система Киргизстану працює з картками "Мир" з 2019 року. Загалом у цій країні 23 комерційні банки.