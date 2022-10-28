Швеція додатково обстежить місця витоків на "Північних потоках"

Швеція проведе нові обстеження в районі пошкоджень гілок російського газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Про це повідомляє SVT, передає "Європейська правда".

Рішення про необхідність додаткового обстеження місця у межах шведської економічної зони ухвалила поліція безпеки та прокурор, що займається розслідуванням.

"Разом із поліцією безпеки я ухвалив рішення про проведення додаткових обстежень місця злочину. За нашим запитом Збройні сили нададуть допомогу у попередньому розслідуванні – у них є ресурси й знання, необхідні для таких обстежень, які нам необхідні", –зазначив прокурор Матс Льюнгквіст.

На місце вже прибуло додаткове судно шведського флоту зі спецобладнанням.

27 жовтня стало відомо, що у район пошкодження "Північних потоків" прибуло також судно, зафрахтоване компанією-оператором "Північних потоків" Nord Stream AG.

Як нагадують, два з чотирьох місць пошкодження газопроводів розташовані у межах шведської економічної зони північніше Борнгольму, інші – у межах економічної зони Данії.

Сейсмічні вимірювання від органів обох країн засвідчують, що у морі невдовзі перед виявленням витоків cталися вибухи.

Як повідомлялося, раніше поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку".

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".