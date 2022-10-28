У підсанкційних росіян знайшли понад 1400 компаній у Євросоюзі

Щонайменше 1 400 компаній у Європейському Союзі належать 33 громадянам Росії, проти яких нещодавно запроваджені санкції ЄС, всього ж в країнах ЄС налічується близько 31 тисячі компаній, власниками яких є росіяни.

Про це йдеться дослідженні у рамках доповіді Єврокомісії про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, повідомляє Deutsche Welle.

У доповіді також зазначається, що деякі російські олігархи, щоб приховати власність, могли передати право контролю над нею фірмам-прокладкам, зареєстрованим у третіх країнах, або місцевим номінальним співвласникам.

Крім того, залишається порівняно простим створення та реєстрація фірм - "поштових скриньок", які можуть використовуватися для "переміщення сотень мільйонів євро за допомогою непрозорих транзакцій".

Автори доповіді також зауважують, що у такий спосіб злочинці здатні приховати не тільки походження грошей і місце їхнього переказу, а й імена фактичних вигодонабувачів. Тож приховані фінанси можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн.

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Єврокомісія наголошує, що від того, наскільки ефективно забезпечуватиметься прозорість економічної власності, залежить скільки активів підсанкційних росіян зможуть заморозити в ЄС. Крім того, вона рекомендує поліпшити обмін інформацією, а також "пропорційно" виявляти фінансові активи, що приховуються від податкових органів, і стежити за ними.