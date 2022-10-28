Надходження готівки в каси банків із початку року впало на 14%, – НБУ
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Обсяг надходжень готівки до кас українських банків за дев’ять місяців 2022 року становив 1,57 трлн грн та зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.
Видачі готівки з кас банків у січні-вересні 2022 року становили 1,62 трлн грн, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.
Водночас за дев’ять місяців 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.
Трьома найпопулярнішими касовими операціями з видачі готівки (% від загального обсягу видатків) стали:
- за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 82,4%;
- для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,3%;
- для придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,1%.
Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
- операції клієнтів із використанням платіжних карток – 36,5%;
- торговельна виручка – 31,9%;
- виручка від усіх видів послуг – 15,4%.